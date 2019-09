Por el cuarto. El ex tricampeón mundial, Peter Sagan está entre los cuatro preferidos de "la cátedra".

El domingo 29, faltan ocho días, se disputará en Yorkshire, Inglaterra, una edición más de los Campeonatos Mundiales de Ruta. Y como el recorrido en el norte británico presenta subidas complicadas pero no durísimas y culmina sobre un circuito montañoso que termina en un prolongado ascenso, los apostadores prefieren a ciclistas "todoterreno" sobre especialistas. Es por ello que descartándose los especialistas como los escaladores y embaladores puros, la mirada y las preferencias para "jugarle" unos pesos a sus posibilidades de victoria se ha centrado en cuatro corredores, dos de ellos comenzaron su año en San Juan: Peter Sagan (Eslovenia) y Julian Alaphilippe (Francia). Completan el cuarteto otros ciclistas versátiles en terrenos comprendidos por montañas y llanos, como son el holandés Mathieu van del Poel y el clasicómano belga, Philippe Gilbert.



Como al pelotón de este tipo de certámenes se lo conforma por puntaje, son los países potencia quienes acuden con equipo completo de ocho ciclistas, contandose entre ellos los conjuntos de los -a prima face- candidatos. El resto de los países, como Argentina clasifican ciclistas según el puntaje logrado por su profesionales, por lo que será solamente Eduardo Sepúlveda quien defienda la casaca albiceleste. La pregunta del millón que se harán quienes no son tan conocedores del tema pero saben que Maximiliano Richeze es el corredor más destacado y el que más puntos sumó, es porque no ha sido designado. La respuesta es tan simple, como contundente. El circuito no es el adecuado para un velocista nato como el "Atómico" que durante 2019 ganó los títulos argentino y panamericano de ruta.



Entre los cuatro ciclistas destacados se reparten el 71 por ciento de las preferencias según una consulta realizada en las casas de cambio. Van der Poel, ganador del Tour de Gran Bretaña suma el 30,77 por ciento, lo sigue Sagan con el 18,18; Alaphilippe con el 13,33 y Gilbert con el 8,9.

Por la primera, corona irá quien es el ciclista que más puntos sumó en el ranking mundial, Julian Alaphilippe.



El otro 29 por ciento se reparte en lo que en el ambiente se denomina "outsider" aunque hay muchos nombres que por trayectoria tienen méritos de sobra para ser candidatos. Uno de ellos es el actual campeón mundial, el español Alejandro Valverde. Al grupo lo completan, entre otros, el belga Greg Van Avermaet, el danés Jacob Fuglsang, el italiano Matteo Trentin y el inglés Adam Yates.



No aparecen entre los favoritos australianos o colombianos, a quienes a último momento se les bajó el ganador del Tour de Francia, Egan Bernal.