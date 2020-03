El basquetbolista Facundo Corvalán, afectado por el brote de coronavirus, explicó que desde "hace tres días" se manifiesta asintomático y que cumple con el aislamiento previsto en un hospital de Junín, su ciudad natal.

El jugador del Real Canoé de la segunda división del básquetbol español dio resultado "positivo" en un control efectuado en el Instituto Malbrán, en las últimas horas.

"Mi respuesta al virus es excelente y hace tres días que no tengo síntomas. Mañana (por hoy) me volverán a hacer exámenes. Mientras, seguiré en el hospital hasta que me den negativos", explicó el basquetbolista, a través de una carta difundida por sus redes sociales.

Corvalán, de 21 años, regresó la semana pasada desde España, al igual que su madre, la odontóloga Silvina Pascucci (tuvo resultado negativo de coronavirus).