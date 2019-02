¿Quién les quita lo bailado? Ricardo Costilla y sus sobrinos faltaron a la cosecha pero se sacaron fotos con el chileno Antonio Cabrera.

El ciclismo en San Juan es mucho más que una pasión. Es tanto el fanatismo que por ciertas circunstancias excede los límites y pasa a ser una locura. Ayer por la mañana un grupo de trabajadores puso en riesgo su trabajo para poder vivir a pleno la etapa que partió desde San Martín y culminó en El Colorado.



Eran casi las 8,30 de la mañana cuando en el patio de una humilde casa, ubicada justo detrás del municipio, Ricardo Costilla esperaba a los ciclistas. Allí, justo en esa calle donde él reside desde que llegó desde Tucumán buscando un trabajo para poder subsistir, estaban ubicadas las combis que trasladan a los equipos y justo allí, en la vereda de Ricardo, los ciclistas se ponían a punto para emprender la partida. Lo insólito es que minutos antes el jefe del hombre que se sacaba fotos con los ciclistas se había hecho presente para preguntarle por su ausencia al trabajo. "Más temprano pasó el camión que nos busca para ir a la cosecha pero le dijimos que no íbamos a ir porque pasaba la carrera, después nos vinieron a buscar otra vez, pero volvimos a desistir. Capaz que nos echen, pero este espectáculo no lo podíamos perder", contó el norteño que llega cada temporada para trabajar en esa actividad y que siempre, cada año, se da el gusto de ver la competencia.



Por allí, por el patio de esa casa, el tucumano y sus sobrinos tomaban mate y se deleitaban con semitas caseras. Por allí pasaron el Biesse Carrera de Italia y la Selección de Chile, entre otros ciclistas. "¿Si me quedo sin trabajo? Y, bueno, pero nadie me quita el gusto de poder tener a todas estos ciclistas en mi casa", aseguró el hombre que quizás hoy no cuente con dinero en su bolsillo por su jornal, pero ayer se dio el gusto de empacharse de pasión y eso nadie se lo va a quitar.



Ingreso al Villicum



La etapa hoy tendrá lugar en el flamante autódromo San Juan-Villicum, desde allí partirá y llegará el pelotón. Las puertas del coloso albardonero se abrirán desde las 12 del mediodía. A esa hora saldrán desde la Secretaría de Deportes los diez colectivos gratuitos que trasladarán al público y que ya completaron los cupos disponibles.