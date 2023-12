El director técnico Gustavo Costas se convirtió en nuevo entrenador de Racing Club y, luego de firmar su vínculo con la institución de Avellaneda por un año, aseguró que "cumplió un sueño más" en su carrera futbolística y le transmitió tranquilidad a los hinchas con respecto al armado del equipo para la próxima temporada al asegurar que "no se desmantelará mucho el plantel".



"Estoy contento y feliz. Ilusionado. Se me cumplió un sueño más. Llego con todas las ganas, toda la fuerza y ya empezando a trabajar desde hoy", expresó el DT, en diálogo con la prensa luego de la reunión que mantuvo con el presidente Víctor Blanco en el hotel Savoy del barrio porteño de Congreso, en la que se formalizó su llegada.



Con respecto a los temas que se trataron en esa reunión, Costas, de 60 años, explicó: "Estuvimos hablando de la pretemporada, de los jugadores que se podrían llegar a ir. No se desmantelará mucho el plantel. Seguimos con la misma base, ya habíamos hablado de eso. Vamos a ir viendo día a día. Hoy lo más importante es empezar a armar la pretemporada, que es lo fundamental y después ver los jugadores que se podrían llegar a ir y venir".



Luego de confirmar que firmó "contrato por un año", se negó a dar nombres sobre posibles refuerzos y se refirió nuevamente al armado del plantel para la temporada 2024 y al trabajo que le espera en el club: "Lo que vimos del plantel, se lo dijimos ya en la primera reunión. Hay que encontrar el funcionamiento del equipo, ver los jugadores que tenemos. Saber bien cuáles eran las fallas. Racing, por ahí, era muy ofensivo, pero tenía problemas atrás. Y eso no tenía que ver con si los defensores eran lentos u otra cosa, sino que por ahí el medio dejaba muy desprotegida a la defensa".



Con respecto al manager, cargo que hasta hace unos días ocupaba Rubén Capria, Costas reconoció que la dirigencia le dijo que "estaban buscándolo" y pidió: "Ojalá que venga gente del riñón de Racing, que venga a sumar".



Por otro lado, confirmó que el comienzo de la pretemporada será el 2 de enero, aunque él y su cuerpo técnico ya están trabajando desde incluso una semana antes de la firma.



Al momento de analizar al Racing de este 2023 y consultado sobre qué le faltó al equipo para ser protagonista, detalló: "Hubo jugadores que se cayeron en un momento clave. El bajón que todo jugador puede tener. Hubo lesiones también. Perdiste a Carbonero (Johan), a Matías Rojas. Perdiste ahí por afuera el uno contra uno. Es fundamental y eso lo dejó un poco desprotegido".



Este será el tercer ciclo de Costas al frente de Racing, quien ya había dirigido a la "Academia" entre 1999 y 2000 y luego tuvo otro paso en 2007. Sobre las diferencias entre aquel Racing y el actual, destacó: "Como hincha estoy feliz de que Racing esté así. Hemos luchado siempre por un Racing diferente y que se pueda llegar a como está hoy... Es totalmente diferente y me enorgullece estar acá".



Para cerrar, se dirigió al público de Racing: "El mensaje se lo voy a dar cuando empiece el campeonato. Ellos saben lo que yo siento por Racing, no hace falta que diga una palabra ni nada. Lo que ellos esperan, es lo que yo pueda darles desde adentro".



Costas tuvo como último antecedente laborar un paso de casi un año por el seleccionado de Bolivia, tras una exitosa trayectoria en el fútbol sudamericano, donde fue campeón con Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay, Barcelona de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia.



En Racing, además de sus experiencias como entrenador, Costas también tuvo dos pasos como jugador. El primero entre 1981 y 1989 y el segundo entre 1992 y 1996. En 1988 se consagró campeón de la Supercopa Sudamericana, en lo que fue su único título en la institución.