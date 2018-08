Festejo medido. Tras el giro de desaceleración, Nicolás Naranjo procedió a saludar al público y cuando pasó nuevamente por la línea de meta revoleó su puño al aire.

Con su serenidad habitual y algo de sorpresa porque ha realizado pocos entrenamientos en la pista, Nicolás Naranjo explicó que en un pasaje de la carrera pensó que se le escapaba la victoria. "Hubo un instante en el que nos tenían a casi una recta y como no colaboraban los otros equipos, salimos a darle con todo para evitar que nos sacaran una vuelta. El equipo funcionó muy bien y sólo tuve que esforzarme en el embalaje final para ganar la carrera", comentó el ciclista que ha puesto su nombre a la pista desde 2016 a la fecha.



"Sinceramente me sorprendió lo veloz que estuve. En realidad con el entrenamiento que estamos realizando la fuerza está, pero no creía que podía responder con la explosión que tuve ahora para ganar los embalajes", confió.



Consultado sobre sus expectativas futuras, fijó como orden de prioridades el próximo campeonato argentino de pista que se disputará el último fin de semana de septiembre en San Luis. "Aún no charlé nada con el Pollo (Ernesto Fernández) pero me gustaría hacer la Madison con Adrián Richeze".