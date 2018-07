Mientra espera por más refuerzos y piensa en el duelo copero ante River, el Chacho brindó una conferencia de prensa y habló sobre los rumores de una pelea con el Príncipe. "Si estaría enojado con él, se lo diría", destacó.

La falta de refuerzos en Racing hizo que se empiece a correr el rumor de un cortocircuito entre el entrenador, Eduardo Coudet, y el mánager, Diego Milito. Pero el Chacho, en conferencia de prensa, se encargó de aclarar la situación fiel a su estilo.





"Con Diego hablo todos los días y ayer me preguntó si tenía alguna diferencia por lo que se venía hablando. Yo no callo nada y si estaría enojado se lo diría. Sí es cierto que no tuvimos posibilidad de hablar y viene bien aclarar todo. Es normal que haya rumores en dos meses y pico sin fútbol local. Los clubes grandes no son para todos y hay que saber que estos quilombos se van a presentar. Sería muy boludo si vengo a Racing y me peleo con Milito. Lo que sí le pedí es que hable con la prensa porque es la voz creíble del club. Lo hablé con él y nos pusimos de acuerdo que va a empezar a comunicarse con ustedes. Pero no estamos peleados ni mucho menos", destacó el Chacho.





En cuanto al mercado de pases, aseguró: "Dijimos que iba a ser largo, con dificultades, porque cuando nosotros estemos cerrando hay mercados que tienen mucho tiempo por delante. Además, tuvimos la desgracia de la lesión de Mauri (Martínez), que nos vuelve a complicar un poquito. El club se ha movido de buena forma para intentar traer".





Y, por último, le mandó un mensaje a los hinchas: "Que se queden tranquilos que llegamos muy bien. El equipo va a estar a la altura. El equipo se identificó con nosotros y vamos a intentar seguir de la misma manera. Tenemos un gran equipo para poner en cancha y necesitamos completarnos".