Firme. Eduardo Coudet empezó su tarea en Racing con la depuración del plantel.

Buenos Aires, TELAM



El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, extendió a la dirigencia de jugadores negociables y comunicó que no tendrá en consideración al defensor Sergio Vittor ni al mediocampista central Egidio Arévalo Ríos, de cara al ciclo que iniciará este miércoles 3 de enero



El nuevo DT de la institución de Avellaneda le entregó al denominado secretario técnico del club, Diego Milito, una nómina de futbolistas que no utilizará en el primer semestre del 2018, a pesar de tener contrato vigente.



Vittor y Arévalo Ríos, ambos traídos por el anterior técnico, Diego Cocca, son las principales referencias de ese listado. También figuran los mediocampistas Federico Vismara, Marcelo Meli, Santiago Rosales, Rodrigo Amaral y Nicolás Oroz, el delantero Ricardo Noir y el defensor paraguayo Juan Patiño (se irá a Olimpia), entre otros.



El mediocampista colombiano Andrés Ibarguen, en tanto, será transferido al Tijuana de México (en donde está Cocca como entrenador), en una suma cercana a los 4 millones de dólares.



El nuevo entrenador solicitó, en tanto, que se inicien las gestiones para incorporar al zaguero Alejandro Donatti (ex Rosario Central), a quien dirigió no sólo en la entidad de Arroyito sino también en Tijuana.



Otros jugadores pretendidos por Eduardo Coudet son el volante izquierdo Ignacio Malcorra (ex Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe, con último paso por Tijuana) más el mediocampista Facundo Barboza (Argentinos Juniors). También interesan Braian Rivero (Newell"s) y Agustín Allione (Palmeiras, Brasil).