Convencido. Así está el Chacho de lo que tiene que hacer en La Academia.

El nuevo entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, aseguró ayer que está "feliz" de estar en el club, luego del inicio de la pretemporada, de cara a la segunda parte de la disputa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y al comienzo de la Copa Libertadores de América.



"Vamos a garantizar trabajo. Estoy muy feliz de dirigir en Racing", reconoció el entrenador en su primera conferencia de prensa tras el inicio de la preparación física.



"El dibujo táctico lo marcan los jugadores, desde las características de ellos se verán los sistemas y me adaptaré a los que mejor están, en relación a eso soy muy flexible. Me adapto", comentó el ex DT de Rosario Central y Xolos de Tijuana, de México.



Coudet, de 43 años, sostuvo que el principal objetivo pasará por completar un "plantel competitivo" aunque ya dio avisó que no tendrá en cuenta a Sergio Vittor, Egidio Arévalo Ríos, Federico Vismara, Rodrigo Amaral, Ricardo Noir, Brian Fernández y Federico Vietto, esto consensuado con el presidente.