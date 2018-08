Merengue. El mejor arquero del Mundial 2018 se convirtió en el nuevo fichaje estrella del Real Madrid.





Thibaut Courtois volvió a Madrid. Pero no al Atlético, donde jugó tres temporadas (2011-2014), sino a Chamartín. Ha aterrizado en el Aeropuerto de Barajas después de que José Ángel Sánchez, director general del club, ultimara la negociación con el Chelsea. En Londres se ha quedado Mateo Kovacic, cedido para una temporada. El portero belga de 26 años ha firmado para las próximas seis campañas y el Madrid lo presentará este mismo jueves en el Bernabéu, a las 13.00. La contratación de Kepa por parte del Chelsea (este miércoles por la mañana se depositó la cláusula de 80 millones) facilitó la salida de Courtois que terminaba contrato con el club inglés en junio de 2019 y ya había manifestado su voluntad de no renovar. De esta manera, Abramovich no pierde dinero (a partir de enero podría haber negociado marcharse libre a cualquier equipo) y se embolsa 40 millones. Un fichaje estrella para el Real Madrid.



Real Madrid y Atlético se enfrentan el próximo miércoles en Tallin en la Supercopa de Europa. Un choque lleno de varios detalles que lo hacen más que especial por la rivalidad, por los nombres ya hora por la presencia de Courtois que estuvo en la otra vereda no hace demasiado.