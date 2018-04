Por la derecha. Nicolás Mana fue uno de los delantero que eligió Coyette y el ex Boca tuvo explosión en el primer tiempo y en su pie derecho la mejor opción para anotar con el remate potente que Nereo Fernández le sacó.







Destacó que todavía hay mucho que mejorar, pero resaltó la entrega hasta el último minuto para rescatar un punto en Santa Fe. Así, Walter Gastón Coyette analizó su primer partido orientando a San Martín luego del 1-1 ante Unión.



"En líneas generales hicimos un buen papel, sabiendo que el rival es duro y algo teníamos que llevarnos porque por momentos tuvimos control del juego y por eso el empate era lo más justo. Me llena de orgullo que no se cayeron tras el gol y fueron a buscar el empate", destacó el "Gato" en el diálogo con la prensa.



"Me voy muy contento porque tengo el respaldo del plantel y se ve en cómo jugó el equipo, que por momentos hizo lo que le pedimos más allá que tenemos cosas que mejorar. Pero son jugadores inteligentes y enseguida se adaptaron al nuevo sistema, que de a poco vamos a ir puliendo", agregó Coyette.



El ex entrenador de Chacarita, que reemplazó en el cargo a Pipo Gorosito, subrayó varios aspectos del juego que propuso su San Martín. "Me gustó la personalidad para hacerse de la pelota pese a tener errores y no permitirle a Unión que nos tomara mal parados".

Sumó. San Martín sacó un punto enorme en Santa Fe, ya que Unión venía de dos triunfos; y si ganaba se metía en zona de clasificación a la Libertadores.





El ingreso de Pablo Magnín, quien jugó y se formó en el Tatengue, fue un cambio que el director técnico resaltó dado que fue determinante en el gol del empate. "Con Magnín la idea era ir a buscar arriba porque teníamos el partido controlado, lástima que ellos nos anotaron, pero fuimos para adelante y logramos el empate con un gran pase de Pablo."



En cuanto al balance general, sacando el punto conseguido, Coyette destacó que "falta todavía para plasmar el juego que queremos, pero cuando lo aceitemos podemos hacer grandes cosas. Lo bueno es que el equipo no se dejó vencer cuando le convirtieron y fue en busca del empate. Esa es una virtud y ganas de no darse por vencido y que es lo que más me reconforta".



Llegó a la docena



Walter Coyette llegó ayer a su primera docena de partidos al frente de un equipo de Primera División. Es que antes del debut como DT del Verdinegro, Coyette había dirigido durante 11 cotejos a Chacarita, con una campaña de sólo un triunfo, tres empates y siete derrotas. Ayer sumó una igualdad con el equipo sanjuanino.

Sumó de visitante luego de 147 días



Prácticamente debieron pasar 5 meses para que San Martín volviera a sumar un punto jugando de visitante. Con el 1-1 de ayer frente al Tatengue, el Verdinegro le puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos con derrota fuera del Hilario Sánchez.



Pasaron 147 días para que sumara nuevamente, puesto que la última vez fue el 4 de noviembre del año pasado, también en Santa Fe, cuando igualó 3-3 frente a Colón con goles de Claudio Mosca, Matías Escudero y Luis Ardente de penal.



Entremedio se dieron las caídas ante Temperley (1-0), Argentinos Jrs. (2-0), Atlético Tucumán (2-1), Boca (4-2) y Newell"s (2-0). Sumar de visitante era una deuda pendiente y Coyette pudo volver a traerse un punto a San Juan. Que se dio frente a un rival que está prendido bien arriba en la tabla, en puestos de zona de clasificación copera y que acumula 10 partidos -todos los de este torneo- sin perder en su cancha.



Previo al inicio del partido, la dirigencia de Unión le entregó una plaqueta como reconocimiento al delantero verdinegro Pablo Magnín, en virtud que se formó y debutó en Primera en el club Tatengue. Allí jugó durante 5 temporadas y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División en 2011.