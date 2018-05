Sin respuesta. Aguilar, Goitía y Gelabert sufren la derrota ante Vélez, la decimotercera en el torneo.

Gastón Coyette, el entrenador Verdinegro que sigue sin poder ganar de local, fue directo y asumió la derrota ante Vélez. "El rival nos superó, no marcamos bien y se notó. La diferencia estuvo en el juego de cada equipo, que dejó a la vista al que está en ascenso y al que no está bien, que somos nosotros. Vélez nos superó en la técnica, táctica, juego, en todo", dijo en conferencia de prensa.



El "Gato" destacó además que "no somos un equipo protagonista", y que "es difícil ganar porque las cosas no nos salen". No obstante, y de cara al partido ante Chacarita por la última fecha tiró: "Hay que terminar el torneo de la mejor manera, finalizarlo decorosamente; por eso iremos a buscar el resultado".



En tanto que el volante Gabriel Carabajal destacó que "tuvimos dos errores y nos costó el partido. Pero se debe a que el cambio de técnico lleva a modificar el sistema y tiempo para asimilar lo que pretende y nos está costando. En lo teórico lo que nos dice Coyette es muy bueno pero no lo podemos plasmar en la cancha. Hay que seguir trabajando y es una lástima que no le dimos la alegría a la gente".





Cierra ante Chaca



La última fecha y despedida de San Martín de esta Superliga será el próximo viernes, a las 19, visitando al ya descendido Chacarita. Ayer los jugadores adelantaron que irán a ganar para cerrar el certamen con una alegría.