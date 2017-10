El entrenador de Chacarita Juniors, Walter Gastón Coyette, confirmó ayer su continuidad en el club tras acumular la quinta derrota consecutiva y aseguró que tratará de "revertir" el rumbo del equipo.



"Este es un equipo en formación y en la Primera División los tiempos son otros. Tengo contrato hasta junio y lo voy a cumplir porque daré la pelea hasta el final con este equipo. Hay que hacer una evaluación muy profunda para revertir la situación", sostuvo Coyette al hablar con la prensa tras la derrota ante Newell"s Old Boys.



Asimismo, también deslizó que quiere "lo mejor para el club" y "verlo bien a Chacarita", lo cual podría interpretarse que daría un paso al costado si no encuentra el rumbo.



Coyette, el entrenador que guió a Chacarita a Primera División, siguió la misma línea de los futbolistas en cuanto a resaltar las desconcentraciones iniciales. "Volvimos a salir dormidos. Hay que seguir trabajando porque con esto no nos alcanza", señaló el técnico.