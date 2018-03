Listo para debutar. El "Gato" Coyette prepara el partido del sábado ante Unión, que marcará su estreno al frente de la conducción técnica de San Martín, con un sistema que pone muchos jugadores verdinegros en el campo rival.

Se fue Pipo, llegó el Gato, y con ello no sólo las ilusiones se renovaron en San Martín. Porque Walter Gastón Coyette trajo bajo su brazo un estilo de equipo ofensivo, que buscará ser punzante, marcar la diferencia en los metros finales y su 4-3-3, que desde hace años no se utiliza por Concepción, así lo indican. El próximo sábado el nuevo DT hará su estreno ante Unión, en Santa Fe (17.45), con otra distribución táctica en cancha a la de Gorosito, pero con tan sólo un cambio de nombre en el equipo.



Coyette asumió la semana pasada y lo primero que pidió fue que se suspendiera el amistoso ante Talleres en Córdoba, que estaba pactado para el pasado viernes, para tener más tiempo de trabajo y aprovechar que no hubo fecha de Superliga por los partidos de la Selección en Europa. Y cuando llegó el momento de hacer fútbol, no dudó en apostar por su sello: el 4-3-3, y lo comenzó a imprimir, con sólo el ingreso de Gabriel Carabajal por Facundo Barcelo, pero con otros matices en la ofensiva.



Una distribución en cancha que Gorosito no utilizaba, dado que la base de su propuesta estaba en el mediocampo con volantes de marca, juego, desequilibrio, contando con un enganche y resignando presencia en ataque. Un 4-4-1-1 que sólo lo cambió en su despedida ante Gimnasia por un 4-4-2 que lo llevó a ganar 3-0.



Hoy Coyette, aquel zurdo que fue campeón del mundo juvenil en Qatar 95, tiene la premisa de ser protagonistas, de tratar de manejar la pelota y ponerla al piso. Admirador de José Pekerman, de quien admite aprendió mucho, y también marcado por técnicos como Héctor Cúper, Ricardo La Volpe y el Turco Mohamed, pretende que sus jugadores se sientan cómodos y contentos con lo que proponen y juegan.



Al 4-3-3 que lo llevó a revolucionar la B Nacional con Chacarita, para ascenderlo a Primera el año pasado, buscará darle continuidad en San Martín y todo indica que ante Unión irá con Ardente; Aguilar, Escudero, Vega, Olivera; Fernández, Gelabert, Mosca; Mana, Spinelli, Carabajal.



Un sistema flexible, que le permite que jugadores se reubiquen donde la exigencia lo indique pero sin perder el protagonismo a través del toque, las triangulaciones y los desmarques, presionando en campo rival.

Unión, con 2 cambios



El equipo de Leonardo Madelón trabaja de cara al encuentro del próximo sábado, en el estadio 15 de Abril, ante San Martín, y podrá contar con la reaparición de Damián Martínez y el retorno a la titularidad de Diego Zabala, ya que frente a Banfield estuvo en el banco e ingresó en el segundo tiempo.



De esta manera el técnico tatengue contará con el once "ideal" para recibir al verdinegro y formaría con: Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli, Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón, Fragapane; Gamba y Soldano.