Una mezcla de bronca, malestar pero también preocupación es lo que viven por estas horas los futbolistas de Sportivo Desamparados. A casi tres semanas de haber terminado su participación en el Torneo Regional Amateur tras haber sido eliminado por Sportivo Rivadavia, dieron a conocer su malestar por la demora en los pagos. Desde la dirigencia les habían prometido abonar antes de las Fiestas, algo que no pasó debido a que todavía no ingresa el subsidio de Deportes y que las arcas del club no cuentan con el presupuesto de 3 millones de pesos para saldar al plantel.

"Tuvimos varias reuniones con el vicepresidente Juan Tello porque el presidente se tomó licencia y Juan nos prometió que nos pagaban antes de Navidad, como el subsidio no entró al club nos dieron un adelanto como para pasar la Navidad pero no alcanzó ni a los 20 mil pesos para cada uno", comentó uno de los integrantes del plantel sobre la reunión que se dio a comienzos de la semana pasada.

Desde la dirigencia, aducen que la demora del subsidio se dio debido al cambio de autoridades en Gobierno y la burocracia que lleva este tipo de trámites. Los jugadores contaron que el presidente Augusto Pérez les hizo saber a través de uno de los jugadores, que "están confiados en que el depósito de Deportes se acreditará en estos días", a la vez que les pidió "paciencia" a los futbolistas. "Entendemos lo que puede demorar un subsidio pero necesitamos cobrar, todos tenemos familia y no es lindo pasar las Fiestas así", aseguró otro de los jugadores víboras. Otra cosa que causó molestia en el plantel es que en ese mensaje que transmitió el presidente, explicó que la plata de los sueldos no está en el club porque ´planificaban pagar el sueldo con la recaudación que hicieran de local si Desamparados clasificaba´. Sobre eso, un referente del plantel comentó: "Nosotros más que nadie queríamos clasificar pero ellos no pueden confiarse solo en eso. Prácticamente nos están echando la culpa de que nosotros no podemos cobrar porque hemos perdido", explicaron.

Según le contó a este medio Augusto Pérez hace diez días, el objetivo de la Comisión estaba puesto en "liquidar sueldos y terminar el año sin deudas". Según el mandamás víbora, a los jugadores que llegaron de otras provincias se les pagó a días de la eliminación y también se liquidaron los alquileres. ¿Cuál es la deuda? Con la mayoría de los jugadores, sobre todo los que llegaron ya casi en el inicio del certamen, la deuda es de un mes y días, ya que se les debe abonar el mes de noviembre y los nueve días de diciembre. Para el cuerpo técnico de igual manera.

"Esto es un trabajo, nosotros cumplimos con nuestra obligación y queremos que los dirigentes también cumplan. De por sí nuestro sueldo no es alto pero la plata de ahora no será la misma que en enero por la devaluación que hay", comentó molesto otro de los jugadores. ¿Qué pasará? Este viernes será el último día hábil de la semana y también del año por lo que será complicado que se acredite el subsidio y por ende, es casi un hecho que, de no mediar alguna solución de urgencia por parte de la dirigencia, los jugadores pasarán Año Nuevo sin ese dinero.