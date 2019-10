El hooker argentino Agustín Creevy (foto) afrontará el sábado un partido especial contra Inglaterra. Si juega en Tokio contra Inglaterra se quedará con el récord del mayor número de partidos internacionales con Los Pumas (88), dejando atrás a Felipe Contepomi (87). "El partido del sábado va a ser como una guerra, es como una final para nosotros. Tal vez mi experiencia en Worcester (donde jugó entre 2013 y 2015) me ayudará mucho, para ver la forma en que pueden jugar", afirmó Creevy en inglés cuando le preguntaron los medios británicos. "Contra Inglaterra siempre es un partido especial, por todo el folclore que rodea este partido. Todo lo que podamos meter y que sea combustible, energía positiva, lo vamos a meter. Tampoco hay que darse tanta rosca, pero es un partido muy bueno para nosotros, estamos muy motivados. Ojalá contemos con la dosis de suerte que siempre hace falta", sostuvo.

Voces

MATÍAS MORONI

Argentina

"Contra Inglaterra obviamente es un partido especial. Creo que es como jugar al fútbol contra Brasil, es algo diferente. Tiene ese gustito diferente, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, no pensar más allá".

JAMIE GEORGE

Inglaterra

"Los Pumas tienen grandes jugadores y si por ahora no alcanzaron su mejor rendimiento es por algo. Igual, no nos confiamos en que ante nosotros no vayan a aparecer en su real dimensión. Hay que respetarlos siempre".