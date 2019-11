Sondeos. Hernán Crespo sigue buscando lugar en San Lorenzo.

El ex entrenador de Banfield Hernán Crespo se reunió con el candidato a presidente del oficialismo de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, y manifestó sentirse con "muchas ganas", de continuar dirigiendo en la Argentina. El ex delantero de 44 años admitió que "me junté porque me habían llamado el día anterior y les di mi visión de lo que se puede hacer en el club".



Los dirigentes del "Ciclón" manifestaron que hasta el momento se mantiene en el cargo Diego Monarriz y sorprendió la declaración del ex goleador del Parma italiano. Es indudable que los directivos del club de Boedo esperan el rendimiento del plantel para tomar una decisión sobre la continuidad del actual entrenador.