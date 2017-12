Tradicional. Ferrari es un emblema de la F1.

El presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, dijo que no están de acuerdo con los cambios que proponen los dueños de la Fórmula 1 y amenazó con irse. "Ferrari tiene fuerza para arrastrar a otros a un campeonato alternativo", dijo. Liberty, la empresa que adquirió la categoría, presentó una serie de reformas que Ferrari no comparte. "Hacer todos los coches iguales y motores simples como en la Nascar no nos interesa", apuntó.