Cristiano Ronaldo, la gran estrella del Real Madrid, calificó al astro argentino Lionel Messi como un ‘crack‘ del fútbol y dijo que disfruta al verlo jugar, al tiempo que repitió que mantiene una buena relación con el delantero del Barcelona.



Messi y Cristiano han dominado el mundo del fútbol en la última década, y ningún otro jugador es elegido como el mejor del año desde que el brasileño Kaká se quedó con el galardón en 2007.



‘Me gusta ver a todos los buenos jugadores y Messi es uno de ellos, es un crack (...) Disfruto mucho de verlo‘, dijo Ronaldo en una entrevista con Fox Sports antes de que el Madrid juegue el sábado la final de la Liga de Campeones ante la Juventus.



El portugués, que busca ganar la ‘Orejona‘ por tercera vez desde que llegó al Madrid y por cuarta oportunidad en su carrera, reiteró que mantiene una buena relación con el capitán de la selección argentina y destacó que las historias de enemistad entre ambos son cosas de la prensa.



‘La empresa quiere vender y hacer su negocio (...) No te voy a decir que soy amigo de Messi, pero somos compañeros (...) la verdad es que tengo una relación muy buena con él‘, explicó.



‘Lo respeto, es un compañero de profesión, no un rival porque esa palabra no me gusta, y no me gustan las comparaciones (...) Cuando a él le preguntan de Cristiano, habla bien también. Mi relación es cordial y nos respetamos mutuamente‘, agregó.