Cristiano Ronaldo fue categórico sobre su futuro, anticipándose a la finalización de su contrato con Real Madrid pautada para mediados de 2021. Y confirmó las versiones que lo ven fuera del Merengue, molesto por las críticas y los problemas fiscales. "Yo no quiero renovar. Tengo cuatro años más de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato. Estoy seguro, no quiero renovar", repitió el portugués ante la consulta de la prensa.

Después de la caída con Tottenham por la Liga de Campeones, que disparó una oleada de disconformismo, el astro se mostró incómodo en más aspectos. "No sé qué quiere decir crisis. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis. ¿Quién fue el que ganó las dos últimas Champions? Real Madrid. La gente tiene una memoria muy corta. Quizás dentro de dos meses están diciendo que somos los mejores", remarcó.

Volviendo al incierto futuro del luso, para 2021 tendrá 36 años, aunque ya declaró que pretende jugar hasta los 41. ¿Cuál será la próxima escala del destino de CR7?