"Si gano el Mundial, me retiro definitivamente", afirmó el futbolista con una sonrisa, y añadió que esa postura tendria más fuerza si consigue quedarse con el trofeo frente a la selección argentina, con Lionel Messi como rival.

De todas maneras, aseveró que en caso de no lograr ese objetivo le gustaría "seguir jugando por dos años más, hasta los 40, posiblemente, pero no sé, no conozco el futuro".

En un reportaje que concedió al periodista británico Piers Morgan, el astro portugués confió que "Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso".

"Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", añadió.

Ronaldo ni siquiera estuvo en el banco de suplentes en el encuentro amistoso de hoy, y en el que Portugal goleó 4 a 0 a Nigeria en Lisboa, pero en estos días se sumará al grupo en Doha para el inicio de la Copa del Mundo.

Por último, volvió a hablar de Messi y dijo que "Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí".