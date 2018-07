Las mejores frases de Cristiano Ronaldo en su presentación:

"Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Fue una decisión que tomé durante mucho tiempo. Una decisión fácil para el tamaño del club y un paso muy importante para mi carrera".

"Soy una persona a la que le gusta pensar en el presente. Todavía soy muy joven y siempre me han gustado los desafíos, desde el Sporting hasta el Manchester y ahora Juventus. Es un desafío, y estoy muy preparado. Las cosas estarán bien, estoy tranquilo".

"Los jugadores de mi edad generalmente van a otros países, con el debido respeto. En este momento de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace feliz. Agradezco a Juventus por la gran oportunidad que me brindó".

"La historia en Real fue brillante, les agradezco a los fanáticos, pero ahora quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi vida, no puedo esperar para jugar, estoy muy motivado".

"Quiero dejar una marca en la historia de la Juve y estoy muy contento con este desafío".

"La Serie A es un campeonato difícil, muy táctico, mi carrera no ha tenido nada fácil y soy un tipo al que le gusta salir de mi zona de confort, tengo confianza en mí mismo, en mis compañeros y en el club".

"La Liga de Campeones es un trofeo que todos quieren ganar, pero es muy difícil. Juventus se acercó a nosotros, pero las finales son siempre una incógnita. Por esto espero traer buena suerte, pero con tranquilidad. Lucharemos por todos los trofeos".

"Ya conocí a Massimiliano Allegri y comenzaré a entrenar en 30. Quiero jugar el primer día de la Serie A".

"No vine aquí de vacaciones, quiero triunfar con la Juventus, estoy aquí para dejar una marca en la historia del club y estoy seguro de que todo estará bien".

"El Balón de Oro no es algo que tenga en cuenta, siempre quiero ganar y ser el mejor, si las cosas van bien, podría tener la oportunidad de ganar, pero no es algo que me haga perder el sueño".

"Firmé por cuatro temporadas y estoy seguro de que les daré una gran alegría a los fanáticos ".