La selección de Portugal avanza a paso firme en el Mundial de Qatar pero a medida que los triunfos en el campo de juego se acumulan, también lo hacen los conflictos internos que siempre están vinculados a Cristiano Ronaldo. Ahora, luego de una semana de tensión en donde la prensa lusa reveló que el goleador amenazó con irse del equipo, el diario Récord reveló que hay un fuerte malestar contra él por parte de sus compañeros.

Según informa el portal portugués, las fricciones tienen origen en la presencia de Ricky Regufe, el entrenador personal de Ronaldo, quien ha sido sumado a la delegación. El hombre que trabaja exclusivamente para CR7 desde 2018 y que desde entonces lo acompaña en cada club, no forma parte del staff técnico del seleccionado, pero participa activamente de todos los trabajos de entrenamientos.

Al parecer, Regufe tiene una “influencia excesiva” en las sesiones y esto molesta a los propios jugadores portugueses que no entienden por qué alguien que no responde a la federación tiene participación de los trabajos. Según el diario, los compañeros de Cristiano “no entienden la razón” de por qué su preparador físico ha ganado tanto espacio en la vida diaria del combinado lusitano.

El entrenador personal conoció a CR7 en 2003 cuando por entonces se desempeñaba como gerente de marketing de Nike y participó de las reuniones con el por entonces artillero del Sporting Lisboa. Luego, entabló una buena relación con el jugador, con quien compartió viajes, ceremonias y hasta vacaciones hasta convertirse en su preparador físico en 2018, pero esta es la primera vez que está tan presente en el seleccionado.

El futbolista de 37 años ha estado en la mira en los últimos días después de haber sido suplente contra Suiza y la prensa mundial hizo foco en su actitud de marcharse del campo de juego en solitario, alejado de sus compañeros de equipo. Además, Record, uno de los principales medios deportivos de Portugal, afirmó que el delantero no estaba conforme con las decisiones del entrenador Fernando Santos y que amagó con abandonar el Mundial de Qatar 2022, algo que la propia Federación desmintió a través de un comunicado.

En la previa al duro choque de este sábado ante Marruecos en el Estadio Al Thumama en el marco de los cuartos de final, el director técnico del combinado luso brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles de su charla con el futbolista sobre su suplencia en el último juego: “Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra. Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación. Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber. Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Pero fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Nunca me llegó a decir que quería irse de la Selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba , lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz”, explicó.