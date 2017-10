Por todo. Irá hoy en la gala de la FIFA, Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo está a un paso de conseguir un hito de enorme calibre en el fútbol mundial: favorito hoy para ser elegido "The Best" en la gala de la FIFA en Londres, el delantero del Real Madrid podría superar al argentino Lionel Messi en premios individuales al mejor jugador del mundo.



Si algo ha quedado claro con Cristiano Ronaldo es que es el mejor goleador de la actualidad, un jugador capaz de reinventarse con el paso de los años. Si ya es difícil ganar cuatro Balones de Oro y otros dos premios de la FIFA, hacerlo siendo coetáneo de Lio suena más complicado.



Si se alza con el galardón, CR7 conseguirá su séptima distinción como mejor futbolista de mundo. Ganó cuatro veces el Balón de Oro, un premio The Best y otro FIFA World Player.



Messi y el brasileño Neymar, los otros dos finalistas, cuentan con fútbol más que de sobra para poder rivalizar con Cristiano Ronaldo por el galardón. Pero los títulos conquistados por el portugués la última temporada y su monstruosa actuación en la Champions League lo hacen amplio favorito.