El astro portugués Cristiano Ronaldo y el delantero polaco Robert Lewandowski, estrella del Bayern Munich alemán, estarán en el Mundial de Qatar 2022, luego de que sus seleccionados sortearan hoy la última fase del repechaje de las Eliminatorias de Europa.



En cambio, el veterano crack sueco Zlatan Ibrahimovic, de 40 años y que hoy jugó los últimos diez minutos, no podrá tener en Qatar su despedida mundialista: su selección perdió con Polonia.



En el estadio Do Dragao, de Porto, Portugal logró el boleto a la Copa del Mundo con una victoria 2-0 sobre Macedonia del Norte, que había dado el golpe en la fase anterior al eliminar a Italia.



Los dos goles portugueses fueron anotados por Bruno Fernandes, compañero de Cristiano en Manchester United (Inglaterra).



Por su parte Polonia, que había clasificado a la instancia final del repechaje por la eliminación de Rusia (la FIFA le prohibió la participación por el conflicto con Ucrania), selló su pasaje al vencer a Suecia por el mismo resultado, 2 a 0.



Lewandowski, de penal, y Piotr Zielinski anotaron los goles del seleccionado polaco.



De esta manera, solamente resta la clasificación de una selección de Europa, que saldrá del choque entre Gales y el vencedor del partido entre Ucrania y Escocia, que todavía no tiene fecha.



Los clasificados europeos para el certamen qatarí hasta aquí son: Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal.