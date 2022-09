Otra vez... sin nada. Con las manos vacías y con esa dolorosa sensación de que no debió ser así. Otra vez, este mismo San Martín que seduce con su propuesta inicial, que llega, que presiona, que genera situaciones pero que no convierte, volvió a sufrir ese doloroso final que lo condena afuera de San Juan. Ahora, en el segundo minuto de los cinco de descuento, Estudiantes de Caseros lo golpeó feo con ese cabezazo del gigante Bolzicco para dejarlo más que preocupado. Consciente que dio dos pasos para atrás en el camino de la clasificación y que volvió a repetir esa imagen de visitante que lo termina condenando aun sin merecerlo. Ya le había pasado con Maipú en Mendoza, con Chacarita en Buenos Aires y ahora, el golpe fue más duro porque fue contra un rival directo, en un mano a mano por meterse en el Reducido y en la parte alta. Todo un tema para el análisis, pero sin el tiempo como para meditarlo tanto porque al Verdinegro le quedarán solo tres partidos por jugar y esa fecha libre que hoy preocupa.

Por la fecha 34, San Martín recibirá a Atlanta el domingo 18 desde las 16,30 en Concepción.

No pudo ser mejor el comienzo de San Martín en Caseros. Intenso, profundo, el equipo de Concepción arrancó siendo más que Estudiantes y lo tradujo en tres llegadas a fondo en los primeros 15" de juego que debieron -al menos una- terminar en gol. Nicolás Franco dos veces y luego Matías Giménez, obligando a la estirada de Bruera, tuvieron ese gol que pudo cambiar todo. Tras ese inicio, Estudiantes emparejó todo y generó un par de chances con Alan Cantero que probó desde la puerta del área. Todo se había hecho demasiado parejo pero en el cierre, el local tendría la chance más clara cuando el grandote Castelli definió en el área chica pero Avellaneda le sacó el gol. En el complemento, el partido cayó en todo sentido. Más marca, menos juego. Mucho roce y esa sensación de estar en un partido de empate clavado conforme pasaron los minutos. San Martín tendría la más clara de todas cuando Alvarez sorprendió en el ataque, cediendo a Ramírez al que le trabaron su remate pero ahí estaba Giménez que metió el taco al gol con el arquero en el piso, pero hubo una pierna salvadora que sacó la pelota en la línea. Debió ser gol, como aquellas del primer tiempo. En el tramo final de la amarga historia en Caseros, San Martín empezó a sostener el empate sabiendo que el punto sumaba. Llegaron los cambios y Estudiantes fue más ganas que nada para ir a buscarlo. El premio, la lotería, se la sacó en el segundo minuto de descuento cuando metieron el centro desde la izquierda y el gigante Bolzicco cabeceó firme para vencer a Avellaneda. Otra vez, increíble. Otra vez, la misma historia con ese cierre parecido a una crónica de un final repetido, doloroso y cruel para este San Martín que tiene dos caras.





ANTUÑA, GOLPEADO

"Es un resultado duro que nos afecta"

Intento. Matías Giménez busca salir ante la marca de Estudiantes. En Caseros, San Martín volvió a quedarse sin nada.

Tardó en poder hacer el análisis pospartido. En ese vestuario de San Martín, se oía el silencio pero como cabeza de grupo y responsable de todo en el Verdinegro, el técnico Raúl Antuña abordó el momento con el dolor y la amargura por una derrota que no se esperaba: "Estamos dolidos todos. Golpeados porque hicimos un buen partido en el desarrollo como para no perderlo como se perdió. Distinto a lo que fue en Rafaela donde lo sufrimos y se perdió justificadamente. Pero con Estudiantes, no sufrimos el desarrollo del partido. Llegó esa pelota del final que nos agarra saliendo, metieron ese buen centro y apareció el cabezazo para dejarnos sin nada. Ese es el dolor porque no nos habían dominado jamás, pero claro lo perdimos y hay que levantarse rápido. Esto sigue, tenemos que recuperarnos rápido y pensar ya en Atlanta. Ahora, se reduce el margen y tenemos que ir a buscar todos los puntos". Metido ya en ese estigma que es para San Martín jugar como visitante, el entrenador Verdinegro dijo lo suyo: "Es innegable que nos cuesta pero hacemos buenos partidos. Con Estudiantes tuvimos tres mano a mano en el comienzo que debimos aprovecharlos porque cambiaba todo el partido. No pudimos y al final, sin que nos hayan superado en el trámite, terminamos sin nada. Todos queremos ganar de visitantes y lo buscamos pero no se da. Sí, el plantel entrega todo siempre y eso me deja tranquilo". En el análisis futbolístico de lo que le entregó su San Martín, pese a la derrota Antuña remarcó varios aspectos positivos: "Intentamos siempre proponer. Salimos a presionar, tuvimos juego pero no convertimos y eso terminó siendo el detonante principal. Pero queda torneo, hay chances de revertir este momento y seguramente contra Atlanta saldremos a buscar lo que siempre queremos".

San Martín cumplirá fecha libre en la fecha 35, después de Atlanta.

RESTO

Chacarita le ganó un caliente clásico a All Boys, por 2 a 0, en San Martín, y se ubicó a tres puntos de la zona de Reducido. All Boys mantuvo el quinto puesta en la tabla e ingresando a los playoffs.

Mientras que en la ciudad bonaerense de Carlos Casares Agropecuario igualó 1 a 1 con Almirante Brown. En duelo de aquellos que luchan por zafar del descenso, en Ezeiza, Tristán Suárez y Villa Dálmine empataron 1 a 1.