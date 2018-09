No pudo. Ni Carlitos Tevez pudo desplegar su juego al cien por ciento. Tanto que en el complemento fue reemplazado. Después se pelearon Zárate y Cardona y también unos plateístas.

Hubo tensión en la Bombonera por la derrota del equipo xeneize. Insultos entre dos jugadores de Boca y cruce entre plateístas. Un cuadro que hace bastante tiempo no se veía entre la gente del equipo del Mellizo Barros Schelotto.



Es que la derrota de Boca ante River en la Bombonera expuso una situación de tensión que parece salir a la superficie en el club local. Los insultos entre dos jugadores y el cruce entre fanáticos en las tribunas en pleno partido terminaron siendo el cuadro de lo que ocurrió.



La primera situación se dio cerca de los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Mauro Zárate realizó una maniobra personal cerca del área y terminó la jugada sin notar que Edwin Cardona ingresaba en soledad de frente.



El colombiano le reprochó esa decisión y el ex Vélez explotó: "La c... de tu madre". El enojo no cesaba y debió intervenir el propio Javier Pinola para evitar que los compañeros continúen con el elevado nivel de discusión.



Minutos más tarde, todo ese descontento que se visualizaba en el terreno de juego se trasladó a las tribunas: las cámaras de la televisión tomaron el momento exacto en el que un grupo de fanáticos se peleaban en la platea. El cruce no pasó a mayores gracias a la intervención de otros simpatizantes que evitaron la pelea.



Fuente: Infobae.