Jorge Polanco, comandante y consultor aeronáutico, dialogó con TyC Sports y se refirió al episodio sucedido con el avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala, el cual desapareció cuando estaba cruzando el Canal de la Mancha.

"Cruzar de noche el Canal de la Mancha con mal tiempo, con un monomotor, es una locura. Alguien dejó que este chico haga una locura y le costó la vida seguramente ", dijo de manera contundente Polanco.

Además, dio precisiones de la aeronave y los errores que se pudieron haber cometido. "El Piper Malibu es un excelente avión monomotor, que tiene capacidad para siete personas, pero me sorprende muchísimo que hayan estado haciendo esta operación volando de noche, con lo que es el invierno europeo en este momento", aseguró el comandante.

Y continuó: "La vedad que me parece un despropósito. No obstante eso, creo que hay alguien que no aconsejó bien al jugador en ese sentido. Es como volar en la Antártida en el invierno con un avión de ese tamaño, que puede sufrir lo que se llama engelamiento y puede tener la detención de motor. Seguramente algo relacionado a eso ha sucedido".

Siguiendo con el tema, Polanco aseguró que "un avión de esos no está preparado para volar en malas condiciones" y reiteró: " En un monomotor de este tipo, volando en Europa, en el cruce del Canal de la Mancha, es una locura, me llama la atención que hayan hecho eso. No entiendo quién lo dejó subir. Estoy sorprendido de que hayan hecho una cosa de este tipo".