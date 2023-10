Los Pumas ya hicieron historia; vencieron a Gales por 29 a 17 y pasaron a semifinales de la Copa Mundial de Rugby 2023, pero ahora van por más. El próximo viernes enfrentarán a Nueva Zelanda en el Stade de France, Saint-Denis, para definir quién será el primer finalista.

Claro que no será una misión fácil, pero tampoco imposible. Los Pumas tienen todo para luchar en el campo y necesitan de la mayor cantidad de posible de gargantas alentando desde la tribuna. Ya hay miles de hinchas en Francia, algunos viviendo y otros que viajaron, pero se espera que lleguen muchos más argentinos al país europeo durante los próximos días para sumarse a la hinchada.

Puede ser un atenuante, además por supuesto del costo que implica emprender un viaje a Europa, el hecho de que el próximo domingo son las elecciones presidenciales generales y es muy difícil que una persona que asista al estadio el próximo viernes alcance a llegar a tiempo para la votación.

Pasajes y estadía

El costo más significativo de viajar a ver a Los Pumas es sin ninguna duda el de los pasajes. Según las promociones consultadas en Turismo City, Despegar y Promos Aéreas, las opciones más económicas para viajar a París rondan el millón de pesos por persona, ida y vuelta.

Latam, por ejemplo, vende pasajes por un total de $1.076.709, saliendo de Buenos Aires a Francia el miércoles 18 y volviendo al país el domingo 22, con vuelos de 44 y 31 horas respectivamente. El valor incluye impuesto PAIS y cargos de AFIP, pero sólo incluye un bolso de mano, por lo que se debería pagar aparte por el equipaje grande.

En lo que respecta al hospedaje, hay “infinitas” opciones. Las más económicas, de acuerdo a los valores publicados por Booking, para tres noches (jueves, viernes y sábado) parten de los $97.000, pero los hoteles de tres estrellas arrancan de los $121 mil por persona.

Por tanto, entre pasajes y estadía se debe pensar en un mínimo de $1.174.000 por persona. Se debe tener en cuenta que los valores fueron calculados en función de un “viaje relámpago”, pero está claro que un viaje de más de 40 horas a Europa amerita en realidad mayor tiempo de estadía. Además, sea cual sea el resultado del próximo viernes Los Pumas jugarán otro partido la siguiente semana, sea por la Final, o por el partido de tercer puesto. Tirando en sentido contrario está el deber cívico: la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.

¿Hay entradas?

Antes aún de conseguir vuelo y resolver la estadía, la principal dificultad es conseguir entrada al o los partidos. Los tickets oficiales disponibles del Mundial son muy escasos. Según el sitio web oficial de la competencia (rugbyworldcup.com) sólo quedan entradas para el duelo entre Inglaterra y Fiji, que se juega este domingo en el Stade de Marseille.

No obstante, eso no significa que no haya opciones disponibles para el partido de semifinales de Los Pumas. El propio sitio oficial del Mundial deriva a un sitio web de reventa regulado (tickets.rugbyworldcup.com) donde se puede acceder a conocer las ofertas de otros fanáticos que tienen entradas en sus manos.

Según pudo confirmar Infobae, hay miles de entradas en reventa para el partido del próximo viernes, pero para conocer los precios se debe crear una cuenta y acceder a una especie de subasta con otros compradores. Para tener una referencia, la reventa de entradas del partido inaugural de la Selección Argentina contra Inglaterra, los valores de reventa fueron de 210 a 300 euros.

A valor libre, un euro equivale hoy a $1.065, lo que significa que las entradas más baratas en reventa costarán de $226.650 para arriba, porque ese fue el valor de los tickets para el partido contra el equipo inglés.

Así, sumando pasajes, estadía y entradas, cada persona deberá gastar como mínimo $1.397.650 saliendo desde Buenos Aires y limitándose sólo a un viaje de cinco días, prácticamente sin tiempo para recorrer Francia, o siquiera París.