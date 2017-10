Desparejo. Gallardo apostó por un equipo alternativo y lo pagó caro con el 4-0 para Talleres en el Kempes.

Talleres de Córdoba goleó anoche 4 a 0 a un River alternativo, en un encuentro de la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes ante unas 45.000 personas.



Los dos primeros tantos del ganador fueron anotados por el volante Juan Ramírez (44m. PT y 24m. ST), mientras que los dos restantes los marcaron Marcelo Torres (32m. ST) y Lucas Olaza, de penal, a los 35 minutos de la etapa final.



Con este triunfo los "albiazules" acumulan 14 puntos y son escoltas de Boca, al menos transitoriamente, junto a Huracán y Unión de Santa Fe, mientras que los de Núñez quedaron un escalón más abajo con 12 unidades. A River, que tuvo tres debutantes (Aguirre, Sibile y Gallardo, hijo del entrenador), le costó demasiado encontrar funcionamiento.



A pesar del dominio el elenco cordobés en la primera media hora tuvo sólo una opción clara que no pudo definir el ex Boca Marcelo Torres. Se iba la etapa inicial y la "T" se puso en ventaja cuando en una buena combinación que inició por izquierda Olaza, la pelota pasó por Joao Rojas, y este habilitó a Ramírez, que de zurda venció la débil resistencia de Augusto Batalla y puso el 1 a 0.



A la "T" le quedaba cómodo salir de contra, siempre con los lateras desequilibrando y cuando corrían 15 minutos del complemento dispuso una gran opción en los pies de Olaza, que en un fuertísimo remate de larga distancia dio el balón en el travesaño. Era todo de Talleres, ante un elenco visitante sin reacción y carente de juego colectivo, que ya sin De la Cruz en el campo no se encontraba con la pelota. Ese trámite se empezó a cristalizar en el marcador con el segundo tanto de Ramírez, que definió una gran jugada que tuvo la fórmula del primer gol. Con el 2 a 0 aparecieron más espacios para la "T", llegó el tercero con una gran definición del "Chelo" Torres, que recibió de Jonathan Menéndez, y luego Olaza definió el penal que le habían cometido a Rojas, en una veloz contra.