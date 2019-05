Golpazo. Juan Ignacio Londero eliminó ayer en poco más de dos horas al ídolo local, Richard Gasquet.

Pensar que a principio de año estaba fuera de las canchas debido a una operación por una hernia inguinal. Es más, hace tres años se tuteó seriamente con la palabra retiro cuando en México pensó en largar el tenis para siempre y quedarse a trabajar en el país del tequila. Pero no tomó ese camino y hoy es la gran sorpresa para Roland Garros. Se trata del cordobés, Juan Ignacio Londero, nacido hace 25 años en tierra de festivales como es Jesús María. Ayer, dio un nuevo golpe por la segunda ronda de lo que es su primer Grand Slam: venció en cuatro sets al local Richard Gasquet en poco más de dos horas y cuarto con parciales de 6-2, 3-6, 6-3 y 6-4. Su 78va colocación al inicio del torneo en el ranking mundial ya tendrá una variación como mínimo de diez puestos. En su bautismo en París ya había causado un gran impacto dejando en el camino al georgiano número 16 del mundo, Nikoloz Basilashvili.



Londero se muestra muy humilde al transitar los pasillos del club parisino e incluso reveló que está aprendiendo mejor el inglés para comunicarse con periodistas extranjeros que desean "conocerlo" más. Su clic se produjo en febrero pasado cuando en su provincia natal ganó la primera edición del Córdoba Open. "Estoy feliz. Es como estar soñando con los ojos abiertos", reconoció ayer luego de eliminar a un ídolo local como Gasquet, actual 49 del ránking y otrora top ten.



Una particularidad es que lleva a todos lados una balanza y licuadora debido a que la comida para él es "todo un entrenamiento". "Ahora me voy a almorzar bien cargado, aunque la verdad muchas ganas no tengo", aseveró al cerrar la conferencia de prensa ayer. Mañana se topará con el juvenil francés, Corentin Moutet, 110 del mundo, y que viene de eliminar a Guido Pella. Veremos si Londero continúa soñando despierto pegado a la torre Eiffel.

"En el 2015 estaba fuera de rumbo. No le encontraba ningún sentido a ser tenista".

JUAN I. LONDERO - 78vo del mundo

Delpo, por otro paso

Desde las 9.15 de nuestro país (por ESPN), Juan Martín Del Potro (foto) buscará meterse en la tercera ronda del Grand Slam parisino. Se medirá ante el japonés Yoshihito Nishioka.



Luego del debut triunfal en cuatro sets ante el chileno Nicolás Jarry, el nueve del mundo buscará seguir recuperando su nivel sabiendo que en Roland Garros defiende muchos puntos ya que fue semifinalista en el 2018.



Por su parte, Federico Delbonis (75º), tendrá una durísima parada contra Fabio Fognini (11º), que está en el mejor momento de su carrera.



En tanto, también se dará esta jornada la continuidad del duelo albiceleste entre Leonardo Mayer y Diego Schwartzman que tiene como vencedor parcial al Yacaré por 4-6, 6-3, 6-4 y 3-3.