UPCN, Obras y UVT se metieron en la ronda de play off de la Copa ACLAV de vóleibol que se disputa en Mar del Plata hasta el próximo domingo. Los tres equipos sanjuaninos disputaron esa fase a todo o nada esta jornada, aunque anoche al cierre de la edición no estaban definidos los cruces ya que justamente se estaba midiendo Obras contra Once Unidos y de ahí se definían los cruces buscando las semis.

Por el Grupo 1, en la jornada de ayer, UPCN se impuso 3-0 a Paracao con parciales de 25-21, 25-18 y 25-18 en el estadio de Once Unidos. De esta forma, el gremial cerró su zona con puntaje ideal ya que acumuló dos victorias en igual cantidad de presentaciones. En el choque del miércoles, el máximo anotador de los Cóndores resultó el opuesto, Franco Cáceres, con 11 puntos.

Mientras que por el Grupo 2, UVT poco pudo hacer ante el último campeón de la Supercopa, Ciudad. Los parciales para el club bonaerense fueron de 25-19, 25-14 y 25-18 marcando las diferencias entre ambos equipos actualmente. De esta forma, el Comunitario accedió a Cuartos de final como uno de los mejores terceros con 3 puntos.

Luego de los Cuartos de hoy, mañana está prevista la jornada de descanso. El sábado se disputarán las semifinales y el domingo, desde las 12 horas, la gran final.