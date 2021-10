Los dos se armaron para ser protagonistas a comienzos de este año. Ambos hicieron una fuerte inversión para poder afrontar el certamen largo que está a poco de terminar. Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol están hoy en zona de clasificación pero en las cuatro fechas que le restan al Federal "A", se jugarán a matar o morir sabiendo que estarán en juego todas las ambiciones por las que comenzaron el 2021.

El certamen sólo premia a los ocho mejores de cada zona y entre esos equipos están hoy los sanjuaninos: Peñarol, después de la derrota ante Sol de Mayo, bajó al sexto lugar con 40 puntos, mientras que Desamparados, después de hilvanar tres triunfos seguidos, escaló al octavo lugar con 37 unidades. En esas posiciones buscarán mantenerse los sanjuaninos pero no será fácil.

Serán ocho los que, en menos de un mes, sigan en carrera.

El camino de Peñarol marca que este fin de semana recibirá al líder Deportivo Madryn con todo lo que implica. Es que el madridense quiere abrochar su pasaje para ir por el ascenso directo y será una piedra dura en San Juan. Después vendrán dos partidos de visitante para el Bohemio: irá a Bahía Blanca para medirse con Olimpo, quien después de estar mucho tiempo como escolta del líder, intenta volver a esa regularidad. Por la penúltima fecha, visitará a Ciudad Bolívar, que si consigue resultados en estas próximas fechas podría llegar con chances de clasificar. En la última fecha recibirá en San Juan al ya eliminado Estudiantes de San Luis, de floja campaña durante todo el año. Para Desamparados la situación es otra. Hoy está octavo pero con el mismo puntaje de Sansinena y Ferro pero de continuar con esa igualdad, el Víbora avanza por ventaja por partidos entre sí. El domingo visitará a Villa Mitre en lo que será un choque clave, porque el bahiense viene de ganar y se juega sus últimas fichas para meterse en zona de clasificación. La ventaja para Sportivo será que en la fecha 28 y 29 jugará en el Serpentario: primero recibirá a Ciudad Bolívar -hoy con chances- y una semana después a Sansinena, hoy rival directo. En la última visitará a Juventud Unida de San Luis, hoy clasificando séptimo, apenas un punto por encima de Sportivo.

Por la zona "A" que integran los sanjuaninos, si el torneo culminara hoy sería Deportivo Madryn quien jugaría por el ascenso a la Primera Nacional ante el primero de la Zona "B". En tanto que del 2do al 8vo puesto irán buscando el segundo ascenso por un camino largo y complicado, similar al torneo donde ascendió Desamparados en 2011. A eso es lo que aspiran "bohemios" y "puyutanos", saben que no es imposible y van con todo por ese objetivo en las cuatro finales que restan.

El "Peca" hoy va al quirófano

El volante de Desamparados, Pablo Jofré, se someterá hoy a la operación por la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El "Peca" sufrió la dura lesión hace unas semanas cuando había bajado desde el plantel del Federal "A" para jugar en el Torneo Local ante Colón Junior. La operación será a las 18 horas en la Clínica El Castaño y será el doctor Mauricio Molina quien encabece ese equipo médico. Después de la cirugía, vendrá una larga recuperación para el "Peca" y él mismo la explicó: "El primer mes voy a usar yeso para que cicatrice bien la herida y no tener movilidad, después tendré bota ortopédica y voy a manejarme con muletas. Los médicos me dijeron que después de tres meses volveré a caminar normalmente. Es duro, sí, porque me encantaría estar con mis compañeros pero espero recuperarme de la mejor manera y que el tiempo pase rápido", manifestó el volante, que tendrá entre 4 y 6 meses de rehabilitación para volver a la cancha.