Con los 100 años de la Liga Sanjuanina de Fútbol llegó una nueva dirigencia, encabezada por Oscar Cuevas, y en las últimas horas tuvo su primera polémica por la renuncia del tesorero Gerardo Iturrieta.

El ahora exdirigente se fue por "la toma innecesaria de personal y relaciones arbitrales", sacando a la luz una interna en la institución que no le cayó bien al presidente de la institución.

En diálogo con Radio Sarmiento, Oscar Cuevas dijo que "cada uno toma sus decisiones y es dueño de sus actos. No sé si hay mal manejo como él dice, pero uno tiene que tratar de hacer cambios para trabajar. Por eso no sé qué le molestó, porque cuando llegaron esas personas yo se lo comuniqué".

En ese sentido, el presidente justificó la gente que ingresó a la Liga porque "hay mucho trabajo en las diferentes categorías y necesitábamos personal. No cobran un peso, hacen sus tareas ad honorem".

Cuevas también se mostró molesto porque no pudo hablar con Iturrieta sobre su decisión. "Me enteré por un grupo de Whatsapp, no lo conversamos antes y me hubiera gustado saber por qué se fue. Es más, ayer le llamé y no me atendió", contó el máximo dirigente del fútbol local.

Por último, arrojó una metáfora al decir que "como pasa en todas las familias, siempre hay peleas, pero creo que esto se tendría que haber hablado en una reunión".