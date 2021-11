A 12 días del encuentro que marcará un antes y un después en la historia del deporte provincial, Rolando Vargas está tranquilo. El hombre es quien está al frente del equipo que realiza el mantenimiento del campo de juego del Bicentenario, y asegura que el piso donde tirarán toda su magia argentinos y brasileños lucirá de la mejor manera.

Por estos días nadie puede pisar el césped del Bicentenario.

Vargas explicó que desde que se supo que el clásico sudamericano se realizaría en San Juan no hizo falta un procedimiento especial ni nada por el estilo, el buen estado del campo de juego hizo que el equipo de trabajo continuara con el mantenimiento normal que se hace previo a los partidos. Hace unos días llegó un equipo de AFA que se especializa en el mantenimiento de los campos de juego y fueron los bonaerenses quienes dieron el OK. "Quedaron conformes por el estado del campo y nos dieron algunas recomendaciones, pero trabajos básicos", comentó Vargas. El Bicentenario, que venía recibiendo partidos por el Federal "A", frenó su actividad para preservarlo para el choque por Eliminatorias: "En ese lapso cuando nos avisaron estábamos justo en la transición del bermuda, tuvimos buena transición con poca contaminación, no tenía hongos ni nada por el estilo", manifestó y expresó que sólo se restauró el césped en las líneas de demarcación: "Por la reiteración de partidos, en la zona de líneas se habían hecho surcos y fue eso lo que necesitaba reemplazo".

Los cancheros William Durán, Gonzalo Páez, Daniel Barilari y Martín Díaz son "los padres de la criatura" y quienes cuidan a diario el césped de cara al trascendental choque. Son quienes todos los días cortan el césped del Bicentenario (por día crece entre 2 y 3 mm) y le aplican insecticida para prevenir las plagas.