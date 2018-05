Parejo. El encuentro en el Monumental entre River y Flamengo. No hubo grandes diferencias entre los dos equipos que por el Grupo D accedieron a los octavos de final.





River cumplió anoche con el objetivo de clasificarse como líder del Grupo D de la Copa Libertadores, lo que le dará ventaja de localía al menos por las próximas dos rondas del certamen, tras igualar sin goles con Flamengo en el estadio Monumental, por la última fecha de la fase de grupos.



El conjunto "millonario" fue superior a su rival en el balance general del encuentro y mereció la victoria que lo hubiese acomodado más arriba en la tabla general, aunque esto dejó de tener importancia a partir de que los octavos de final se sortean entre los ocho primeros y los ocho segundos.



Por eso River, más allá de que podía haber sumado de a tres puntos, no se fue disconforme con la paridad que lo dejó como ganador de su zona.



Para conseguir este objetivo y sobre todo después de la lesión que marginó del seleccionado nacional a Sergio Romero, también River afrontó una polémica sobre la cesión de Franco Armani, a quien Jorge Sampaoli pretendía tener desde ayer mismo, pero Marcelo Gallardo lo consideraba clave para el cotejo de anoche.



Por contrapartida, la cesión anticipada del colombiano Juan Fernando Quintero a la selección dirigida por José Pekerman le abrió un lugar al chico Exequiel Palacios, que cumplió un buen primer tiempo tanto formando un triángulo por el sector derecho del ataque junto a Gonzalo Montiel e Ignacio Fernández.



Lo que le faltaba a River era acertar en la última puntada, para la que no estuvo fino Lucas Pratto, mientras que Ignacio Scocco, su compañero de ataque, fue más efectivo con la pelota en los pies que definiendo, aunque en su honor vale el hecho de haber sido el jugador más peligroso del local.



La tesitura del encuentro no varió en la segunda etapa, con River siempre protagonizando y Flamengo sin frescura ni juego, afrontando el partido como si se sintiera inferior a su rival pese a ser el equipo más popular de Brasil.



De esta manera no hubo otras expectativas en el numeroso público riverplatense que arengar a su técnico, esperar la inspiración de algún jugador para cerrar el semestre con una victoria y, sobre todo, ovacionar a Armani por el deseo cumplido de que haya sido convocado para el Mundial.



Pero esa aparente satisfacción de su público, que a punto estuvo de celebrar la victoria que quería cuando sobre el final el colombiano Rafael Santos Borré, reemplazante de Scocco, estrelló una media chilena en el travesaño, contrastó con el fastidio de Gallardo, que no se conformaba solamente con liderar la zona. Aunque el Muñeco por eso se fue con una mueca de disconformismo.

PARA HOY : El Rojo se juega el pase

Con la presencia como titular del integrante de la selección argentina que ira al próximo Mundial, el volante Maximiliano Meza (foto), Independiente se jugara como local ante Deportivo Lara su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, en uno de los encuentros que cerrara el Grupo G. A partir de las 21.30 (por Fox Sports) se jugara su ilusión ante los venezolanos, sabiendo el equipo de Ariel Holan que con el triunfo no dependerá de lo que suceda en el otro cruce de esta fecha entre Corinthians y Millonarios, en Brasil.



El equipo de Avellaneda lleva una racha de 23 años sin poder superar la fase de grupos, ya que la última vez que lo hizo fue en la Libertadores de 1995. Con el plus que en todo este tiempo solo disputo este torneo en dos ocasiones: 2004 y 2011. La probable del Diablo: Campaña; Bustos, Franco, Figal, Sánchez Miño; Rodríguez, Domingo o Gaibor; Meza, Benítez, Romero; Gigliotti.



En tanto, a las 19.15 (Fox Sports), Estudiantes recibirá a Nacional, de Uruguay, con la misión de ganar por dos o mas goles apuntando a llegar a octavos de final por el Grupo F. El otro cruce será entre Santos y Real Garcilaso.