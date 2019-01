La firma. En la cuenta de Twitter de Racing, el club dio los detalles de la firma del contrato de Cvitanich y además colgaron esta foto del jugador junto al titular de la Academia, Víctor Blanco.

Buenos Aires, Télam



El atacante Darío Cvitanich firmó ayer su contrato que lo liga a Racing Club, junto al presidente Víctor Blanco, afirmó la entidad de Avellaneda en su cuenta oficial de Twitter. "Bienvenido Darío Cvitanich" reza el comunicado del club líder de la Superliga del fútbol argentino.



"El delantero se convirtió en nuevo jugador del club. Su contrato será por dos años" agregó el club de Avellaneda en el informe, donde se aprecia una foto del momento de la firma con el titular de la institución y la camiseta número 20.



El jugador, de 34 años, se realizó por la ayer por la mañana la revisación médica de rigor, viene procedente de Banfield, club del cual se despidió antes de ayer y en las próximas horas se sumará a la pretemporada que realiza el plantel dirigido por Eduardo Coudet en el predio de Ezeiza de la AFA.



Cvitanich llega con un contrato por 18 meses (hasta junio de 2020), que se podrá extender seis más, en caso de que Racing dispute la Copa Libertadores o Sudamericana.



Por otro lado, Banfield emitió ayer un comunicado oficial en el que asegura haber intentado "lo imposible" para retener al delantero y ex capitán del equipo, Darío Cvitanich, que se desvinculó del club del sur bonaerense por decisión unilateral para continuar su carrera en Racing.



La Comisión Directiva del "Taladro" lamentó la partida del goleador y le agradeció por lo realizado en su segundo ciclo como jugador del club, al margen de "no compartir su decisión".



"Es un momento doloroso para nuestros socios e hinchas pero debemos atender esta decisión personal del jugador", cuyo contrato contemplaba una cláusula para rescindir "sin ingresos para el club".



Los dirigentes de Banfield aseguraron que "hicimos lo imposible para que Darío continúe con nosotros, más allá de que su contrato iba a ser muy oneroso para la economía de nuestro club. Eso, sumado a que no se obtuvieron los logros deportivos esperados en la segunda parte de 2018, que nos privaron de varios ingresos importantes de dinero, como así también sin haber vendido jugador en el presente mercado de pases", justificaron.



"Darío nos explicó sus razones para alejarse ya que de acuerdo a su entender su contrato sería una "mochila" para el club y su deseo era no perjudicar a Banfield", explicaron.





"Mi salida de Banfield la vivo como un duelo"

El goleador Darío Cvitanich, antes de firmar con su nuevo club, Racing, reveló que vive "como un duelo" su salida de Banfield, con la rescisión de su contrato. El delantero admitió que esa decisión no lo puso "contento" pero entendió que estaba "haciendo lo correcto" porque sentía que "era una carga para Banfield" por su elevado contrato.



"El día a día en clubes como Banfield es muy difícil. Son clubes que se mantienen como una venta o un sponsor. Me hubiese gustado irme de otra manera, poder dar una conferencia de prensa para que cada uno pudiera responder todas las preguntas, pero lo hago pudiendo mirar a todos a la cara", declaró.



Más adelante el delantero, que se excusó de hablar de Racing al menos por éstos momentos, aclaró que su salida sumó para su ex club: "para mí eso no tiene precio. Me duele, pero me deja tranquilo. Volví en un momento muy difícil del club (diciembre de 2017), con la intención de dar una mano en lo deportivo, y me voy sabiendo que hoy también estoy ayudando", afirmó.



Por último, el delantero se mostró comprensivo "con el hincha que se enoja" por su salida y relativizó las reacciones de quienes "piensan con el corazón".



"Entiendo al que se enoja, al que me insulta, y no me duele porque internamente sé cómo fueron las formas, qué fue lo que pasó, y creo que con el tiempo se darán cuenta que fue una buena decisión", concluyó.