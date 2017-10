River hizo un intento por contratar a Darío Cvitanich, delantero de Banfield, para lo que resta de la Copa Libertadores. Sin embargo, desde el Taladro descartaron esa posibilidad: "No es transferible", aseguró el presidente Eduardo Spinosa.

El atacante, de 33 años, tiene una cláusula de rescición de 10 millones de dólares, un monto que desde la dirigencia del Millonario anticiparon que no están dispuestos a pagar.

Cvitanich jugó en seis clubes, entre ellos Boca y Miami FC, y desde que retornó a Banfield superó las expectativas, con 14 goles en 23 partidos, lo que cierra un promedio de 0.60 por encuentro.

"Darío está muy feliz acá y supongo que va a estar contento de quedarse", agregó Spinosa, quien además explicó: "No me gustan los grises. Somos vendedores pero no vendemos a los jugadores que queremos".