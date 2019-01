Motivado. Está el ciclista de 20 años que sueña con ser parte de la Vuelta.

Su bautismo lo tuvo el fin de semana anterior, en su primera presentación compitiendo en la clásica Difunta Correa que sirvió para cerrar el año, pero este Giro del Sol es la prueba más importante que tiene Nahuel D"Aquila, el ciclista que llegó recientemente para reforzar al equipo continental de la Municipalidad de Rawson.

El joven de 20 años viene de competir con el Mirasal de Rio Negro, equipo que se desintegró por falta de presupuesto y que ni lerdos ni perezosos, Sergio Aguirre, Iván Moreno y Mario Ramírez, quienes comandan las riendas del conjunto rawsino, aprovecharon para traerlo: "Me sirvió estar en el Mirasal para sumar mucha experiencia corriendo con ciclistas de renombre y compitiendo en grandes vuelta del país como la Vuelta al Valle, la Vuelta a Alvear. Todo eso que viví en el Mirasal creo que fue lo que me permitió llegar a Rawson donde mis compañeros me recibieron de la mejor manera", contó.

El ciclista rawsino que trata de ser protagonista en todas las etapas contó como se está acostumbrando al ciclismo sanjuanino: "Es algo diferente para mi, es la primera vez que corro en San Juan y si bien trato de dar lo mejor de mí me está costando mucho acostumbrarme al clima. San Juan es otro mundo en todo sentido, por el terreno, por el calor y por el nivel de ciclismo que hay acá, pero sirve muchísimo así que intentaré acoplarme rápido para darle al equipo todo lo mejor que pueda", aseguró el chico nacido en el partido bonaerense de Lomas de Zamora que, de no mediar inconvenientes es una fija para correr con los rawsinos la Vuelta a San Juan Internacional que arrancará a fines de este mes.





Muller se recuperó de la lesión

El pampeano Mauricio Muller es de los más experimentados dentro del pelotón y hoy se encuentra tercero en la clasificación general a 15 segundos del líder Naranjo. Pero eso toma mucho más mérito para el doblense porque recientemente dejó atrás una lesión en su rodilla que le derivó un tiempo extra de recuperación: "Por suerte la rodilla me dio un respiro, ya me siento bien y dejé la lesión atrás. Ahora intentaré dar lo mejor en la crono, una prueba que a mí me gusta mucho y en la que nos jugaremos todas las cartas para seguir peleando", contó.