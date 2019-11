A futuro. El presidente de River, Rodolfo D"Onofrío, también descartó una salida de Marcelo Gallardo del cargo.

Con su característico estilo frontal, el presidente de River, Rodolfo D"Onofrio salió a hablar del presente de River tras la caída en la final ante Flamengo. También se ocupó de hablar de Marcelo Gallardo, del futuro del equipo y de contestar algunas frases que en las últimas horas había salido de la vereda de Boca.



"Alfaro tiene el derecho de decir lo que quiera. Si a él lo hace feliz, que vaya a Paraguay, que tome tereré y que haga lo que quiera. No me molesta en lo más mínimo. Tengo un enorme respeto por Alfaro, un tipo culto, una persona que tiene su manera de pensar. Cuando digo tomar un tereré, si va a Paraguay cuando no es más técnico, que lo vea a Cuevitas, que es amigo", dijo D"Onofrío sobre las declaraciones de Alfaro quien sostuvo que "cuando me vaya de Boca, iré a la Conmebol con unos videos para que me expliquen algunas cosas de la serie ante River". El DT hacía referencia a, según su criterio, la falta de ecuanimidad de los arbitrajes en los duelos de semis de la Libertadores.



Hablando del futuro de Gallardo: "No hay ningún motivo para pensar que Marcelo se está yendo. Ahora está abocado a Newell"s, al partido por Copa Argentina y a San Lorenzo. Y a disfrutar que el 9 de diciembre se cumple un año de algo importante (la conquista de la Libertadores ante Boca en Madrid). Alguien dijo (en referencia al Presidente de la Nación, Mauricio Macri) que el que perdiera la final iba a tardar 20 años en olvidarla. Le aviso que le quedan 19 años al que se alegró el otro día por haber tenido un buen fin de semana".