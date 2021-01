Después de expresarse a través de las redes sociales, Rodolfo D"Onofrio, presidente de River, compartió su orgullo por la actitud que tuvo la delegación en Brasil a la hora de intentar una épica ante Palmeiras que no pudo lograrse en la semifinal de la Copa Libertadores, a raíz de las intervenciones del VAR.

"El orgullo que tenemos es inmenso. Los jugadores y el cuerpo técnico demostraron que uno se puede equivocar, pero que está entero y es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Todo lo demás lo dejo en manos de los expertos, árbitros y periodistas. Yo tengo la sensación de orgullo por lo que jugó el equipo. El VAR lo maneja la Conmebol y es el árbitro es el que tiene que pedir la ayuda, si no arbitran los que están en el VAR", declaró D"Onofrio en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Hoy gritas un gol y después no sirve, el fútbol así es raro. Muchos decían que podíamos y estuvimos ahí. Hay que saber perder en la vida, pase lo que pase. Dejando de lado el VAR, sentí una actitud de no dejar que el partido tenga ritmo, y River necesita ritmo. Yo no sé si fue a propósito, pero que tarden seis o siete minutos cuando un equipo trata de llegar a un objetivo, enfría todo. Siempre respeto la decisión del árbitro y mi responsabilidad es aceptar las reglas de juego".

En la previa al cruce con Palmeiras, no garantizó su continuidad en el club, pese a tener contrato hasta fin de año. "Gallardo siempre analiza su futuro cuando llega esta altura del año, él siempre tomó las decisiones. Yo no tengo intuiciones, pero sí las ganas. Quiero que siga inclusive después de que yo me vaya. Marcelo tiene un contrato en el cual puede decidir. A mí me queda un año más y seguiré trabajando por el club. Quiero que Gallardo continúe de por vida", deslizó D"Onofrio.

¿Se viene el éxodo?

Con la eliminación de River, se abren varios interrogantes sobre la continuidad de algunos jugadores. El que parece más cercano a irse es el lateral Gonzalo Montiel, quien tiene encaminado su arribo a la Roma, de Italia. Otra pieza clave que podría alejarse es Ignacio Fernández, muchas veces sondeado por clubes del extranjero, aunque siempre priorizó quedar en Núñez. El Inter, de Brasil, fue el último que hizo un intento concreto. A su vez, Enzo Pérez estaría en la mira de un club de Turquía.