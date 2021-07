Desde Estados Unidos, donde el plantel de River lleva adelante la pretemporada, el presidente Rodolfo D"Onofrio le contestó a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien dijo que al Millonario le faltaban títulos locales en medio de las hazañas de Marcelo Gallardo a nivel internacional, que incluyen dos Copas Libertadores, una frente al Xeneize en la recordada definición en Madrid.

"No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y respecto a ganar, yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar éste. Siempre que uno empieza algo, la intención es salir campeón, después veremos porque juegan 25 equipos más", declaró D"Onofrio, en diálogo con el canal ESPN, a falta de cinco meses para la finalización de su segundo y último mandato.

En cuanto a si el cambio de gestión en Boca, que hoy tiene a Riquelme y su Consejo de Fútbol, incidió o no en los resultados de los últimos superclásicos, D"Onofrio fue claro: "Lo dejo para la opinión de ustedes (a los periodistas) y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque creo que estamos viviendo un momento especial con el seleccionado argentino.

Le tengo mucha fe a Lionel Messi, lo veo bien. Es el mejor jugador del mundo y un ejemplo de profesional y humildad para la juventud. Cada uno debe meterse en las cosas que le competen", sostuvo.

Seducción

El delantero de River, Rafael Santos Borré, que está disputando la Copa América con Colombia, estaría siendo tentado por el club alemán Eintracht Frankfurt. El contrato que le ofrecerían al goleador sería por cuatro temporadas y un contrato con el que el Millonario no tiene ninguna chance de competir.