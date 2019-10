Maravillado. El presidente de River no se guardó nada a la hora de elogiar el trabajo de Gallardo.

La alegría no tiene fin. Luego de haber logrado una nueva clasificación a la final de la Copa Libertadores nada menos que contra Boca y en la Bombonera, el mundo River sigue feliz. Este jueves, Rodolfo D"Onofrio volvió a hablar y no escatimó en elogios para Marcelo Gallardo: "Es el mejor DT de la Argentina". Pero no sólo dijo eso, sino que hasta lo puso por arriba de Ramón Díaz en la consideración por el mejor entrenador de la historia del club de Nuñez.



"El corazón del hincha de River hoy es 100% de Gallardo. Pero también es cierto que Ramón ocupa un lugar muy importante", aclaró el presidente de River que enseguida fue un poco más allá y siguió tirándole flores al Muñeco: "Hoy no me cabe ninguna duda que Gallardo es el mejor y va a quedar en la historia como el mejor técnico que hemos tenido".



El 5-0 de Flamengo ante Gremio en la otra semifinal de la Copa Libertadores impactó lógicamente en River porque el equipo de Río de Janeiro será el rival en la final del 23 de noviembre en Santiago de Chile. Y el primero en hablar en público sobre el Fla fue Rodolfo D"Onofrio. "Es un equipo enorme", opinó el presidente de River.



El máximo dirigente del actual campeón de América y primer clasificado a la final de la Libertadores 2019 elogió el nivel futbolístico del equipo carioca que deslumbró con la goleada a Gremio en el Maracaná. Sin embargo, recordó que Flamengo "no me olvido de que pasó ahí nomás con Emelec (en octavos)", pero en lo que más hincapié hizo D"Onofrio fue en la "abismal" diferencia económica entre los clubes finalistas: "Ellos cobran 50 millones de dólares por la televisación y nosotros cobramos tres", explicó en La Red.