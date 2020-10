El presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, se refirió ayer a la continuidad del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del club. "Si me fijo por el día a día, lo veo como siempre, con ese entusiasmo increíble. Lo veo cuando charlo con él, porque por aislamiento no estoy en contacto, pero sí nos hemos visto personalmente algunas veces y pudimos conversar. Ahora, todos los años hemos vivido siempre sabiendo que él tiene la posibilidad de decir "hasta acá llegué"", afirmó el directivo quien dejó claro también que no tendrá vinculación política en el club para las elecciones de fines del 2021.

Respecto de las modificaciones en el Monumental, afirmó que "estamos haciendo el campo de juego. Cuántas veces escucharon a Marcelo diciendo que no es lo que se merece el despliegue de River. En febrero estará terminado".