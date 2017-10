En lo alto. Gabriel Da Rold logró ganar en su primera carrera en la categoría. El piloto que corre en TR Series llegó por invitación a la Fiat Competizione y ya se entusiasmó.

Gabriel Da Rold consiguió su segundo triunfo a nivel nacional al imponerse en la nueva Fiat Competizione, la monomarca que acompaña al TC 2000 y que se presentó en el autódromo de San Martín, Mendoza. Da Rold debutó ayer en la categoría que estrena los Fiat Tipo, con 250 caballos de potencia y que reemplaza a los Punto Abarth. La victoria (válida por el Grupo B, ya que hoy largará el A con Tasca como compañero de auto del sanjuanino) fue un impulso para que a partir de ahora, Da Rold trate de correr al menos una fecha más antes de que termine el año y luego sí encarar toda la temporada 2018.



"Me sentí muy bien desde que me subí por primera vez al auto. En entrenamientos fui segundo, lo mismo que en clasificación. Después en carrera largué muy bien, medí la maniobra para pasar adelante y me escapé", relató Da Rold, quien se apoderó del liderazgo en los primeros metros de carrera tras superar a Sebastián Pelusso.



El primer triunfo de Da Rold, que corre en Top Race Series, había sido en Concordia en 2016, con el Top Race Junior.

Con más sanjuaninos

La presentación del TC 2000 en Mendoza no sólo está acompañada por la Fiat Competizione, sino también por la Fórmula Plus, que tiene al sanjuanino Tobías Martínez como debutante; mientras que el Zonal Cuyano fue incluido en el cronograma y allí también hay presencia de sanjuaninos en diferentes categorías, que hoy largarán las finales.



Por su parte, en TC 2000, Tomás Gagliardi Genné (Focus) consiguió ayer su primera pole position en TC2000, al imponerse en la clasificación. Hoy largará adelante en la final, que tendrá como aditivo especial una vuelta comodín durante su desarrollo.