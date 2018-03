Tipo en el Gálvez. El Fiat Tipo de Gabriel Da Rold, en la grilla previa a la final de la categoría. El sanjuanino sumó su tercera victoria desde que debutó en la Fiat Competizione, el año pasado.

En otra muestra de que la categoría le sienta bien, Gabriel Da Rold se quedó con la primera fecha de la Fiat Competizione, que acompaña al Súper TC2000, en la apertura de la temporada en el autódromo de Buenos Aires. Hoy, a las 10, será el turno de la segunda final, en la que el piloto sanjuanino intentará el doblete.



Da Rold, quien en clasificación fue tercero, tuvo una buena largada y se mantuvo en la lucha por la vanguardia desde la primera curva. "Con el rival que había largado segundo (Belli) tuve una linda lucha porque lo ataqué constantemente, sin poder pasarlo. Hasta que noté que en un sector él estaba flojo y me la jugué por afuera de la curva; me respetó y por eso salió una linda maniobra", apuntó Da Rold.



Ya en la segunda colocación, fue por Javier Manta, el líder. "Una vez que lo alcancé, me costó mucho pasarlo. Manta se defendió bien, pero cuando faltaban tres vueltas, lo presioné para ver si se equivocaba y en una curva se pasó un poquito, lo suficiente como para meter el auto y lograr el sobrepaso. Después él me buscó por todos lados, pero no pudo pasarme. Sinceramente, fue una linda carrera", agregó el piloto.



Hoy, por el sistema de bolillas e inversión de grilla, Da Rold largará la segunda final desde el sexto cajón. "Voy a poner todo para tratar de avanzar lo más que pueda. Si bien sé que es un puesto complicado, tengo buenas expectativas porque el auto funciona bien", dijo Da Rold.





>> Por un toque

Tobías Martínez, el otro representante sanjuanino en Buenos Aires, fue perjudicado por un rival, que lo tocó e hizo que el promisorio 7mo lugar con el que largó la primera final de la Fórmula Renault 2.0 se convirtiera un 16to puesto. "Tuve una muy buena largada pero se me complicó todo con el toque. Ahora, voy a apostar todo para la segunda carrera, en la que largo cuarto", dijo. La prueba se largará a las 10,40.



Por otro lado, Facundo Ardusso (Renault Fluence) ganó ayer la carrera clasificatoria del Súper TC 2000 y hoy largará adelante la primera final (a las 12).