Para Sportivo Peñarol, no sólo fue perder con Juventud de San Luis en el Bicentenario. La derrota tuvo otro alto costo porque perdió además a uno de sus goleadores en la actual campaña en el Federal A como lo es el catamarqueño Nelson Da Silva. El artillero, que lleva 7 goles en el certamen, terminó el domingo con una fractura con desplazamiento en su clavícula derecha y ahora espera ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días para iniciar una recuperación que podría estar entre los 30 a 40 días. Dentro de ese panorama y sabiendo que al Federal A le quedarán siete fechas para el final, Da Silva afronta el momento con el optimismo como bandera: "Es compleja cualquier lesión para nosotros pero dentro de lo que fue creo que no es tan compleja. Nunca me había lesionado así y menos en pensar en una operación, pero por lo que supimos, y ahora vamos a confirmar con el traumatólogo, es sencilla la cosa. Me fijarán la fractura para apurar los tiempos de recuperación y a partir de ahí vamos a iniciar el proceso para volver rápido a jugar. Si me operan entre jueves o viernes, la próxima semana estaría inmovilizado y luego ya podría empezar a moverme. Yo estimo perderme al menos cuatro de las siete fechas que quedan. Es la recta final y hay que estar mentalizado. Son cosas que pueden pasar y dentro de todo, mi lesión no es de las más graves. Espero volver pronto para ayudar a Peñarol".

El jueves sería intervenido para fijarle la clavícula derecha que se le desplazó.

En el otro equipo de San Juan en el Federal A también fue fin de semana de lesiones porque Pablo Jofré sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda jugando el torneo local por Desamparados. El Peca aguarda los estudios que le detallen el grado de su lesión para ir luego por el proceso quirúrgico: "Estoy bien. Tranquilo y sin dolores. Estamos esperando la resonancia magnética que será decisiva para ver cuál es el grado de lesión. Yo sentí un ruido y pense que me habían pisado pero estaba solo y cuando gire me di cuenta que era el tendón. Pero más allá de lo difícil que es afrontar este momento, tengo que mentalizarme en ser positivo y afrontar tanto la operación como la rehabilitación que será larga apostando al regreso con todo. He recibido mucho apoyo de la familia, de amigos, de los compañeros y eso suma siempre. Esperemos hacer las cosas bien para que todo esto quede pronto en el pasado".