Diego Dabove, entrenador de Argentinos Juniors, admitió que no sabe qué pasará con el futuro profesional del delantero Gabriel Hauche, quien es pretendido por Racing, club con el que consiguió el torneo 2014.



"No sé qué pasará con Hauche. Hoy está con nosotros. Si se llega a ir, obviamente que nos complicaría las cosas, pero sabemos que son cosas que pueden pasar", dijo el técnico .



"Más allá de lo de Hauche, tenemos el esqueleto del equipo bien armadito. Y esto es muy importante, por lo que solo necesitamos pequeños retoques", continuó el DT del líder del campeonato con 30 unidades.



En la misma línea, Dabove, ex técnico de Godoy Cruz y Banfield, se refirió a la posibilidad de incluir al delantero Maximiliano Cuadra, quien terminó su préstamo con Unión, en la negociación por el "Demonio".



"Lo conozco a Cuadra, y me parece un delantero interesante. En algún momento, lo quise llevar a Godoy Cruz. Si llega, será importante", concluyó Dabove.



Los futbolistas elegidos por el entrenador para llevar a cabo la pretemporada veraniega en Mar del Plata son los siguientes: Arqueros: Lucas Chaves, Leandro Finochietto, Nicolás Forastiero y Miguel Acosta;



Defensores: Jonathan Sandoval, Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Marcos Angeleri, Jonathan Galván, Pablo Minissale y Elías Gómez;



Mediocampistas: Matías Romero, Francis Mac Allister, Franco Moyano, Franco Ibarra, Fausto Montero, Iván Colman, Diego Sosa, Marco Di Cesare, Gabriel Florentin y Juan Pucheta;



Delanteros: Damián Batallini, Gabriel Hauche, Santiago Silva, Nicolás Silva, Victorio Ramis, Lucas Ambrogio, Mateo Coronel y David Salazar.



El "Bicho" se medirá durante el receso de verano con Nicanor Otamendi (sábado 11/1), Alvarado (miércoles 15/1) y Agropecuario (sábado 18/1).