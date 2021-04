La porteña Jennifer Dahlgren, referente del atletismo argentino, anunció ayer su retiro de la actividad luego de ganar su duodécimo título de lanzamiento de martillo en el Campeonato Nacional de Mayores que se disputó en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

Dahlgren, de 36 años, le puso punto final a una carrera de 23 años con una marca de 63,07, ostensiblemente menor a la de 73,74 con la que fijó el vigente récord sudamericano de la especialidad, el 10 de abril de 2010 en Buenos Aires.

"Fue mi último torneo, hace un tiempo que lo venía procesando pero estoy obviamente conmovida porque cerré una enorme etapa de mi vida", declaró con emoción.

"Estoy feliz de hacerlo en la cima de un podio, me hubiera gustado retirarme con más tribuna, con mi gente, pero sé que me están acompañando desde Buenos Aires y Estados Unidos, donde está mi familia. Es un gran momento para mí", confesó.

Dahlgren, que en mayo del año pasado había adelantado su idea de retirarse tras los Juegos Olímpicos de Tokio, finalmente precipitó su decisión por sentir "una desconexión importante" en los últimos torneos que compitió.

"Ya no tenía tanto fuego -explicó- al momento de esperar una competencia y eso no está del todo bueno. Lanzar martillo fue la gran pasión de mi vida y estoy agradecida por todo lo que viví. Me siento afortunada de poder retirarme cuando yo quise: ante todo es un deseo que me había planteado desde hace un tiempo atrás", destacó.

Currículum

Dahlgren, tricampeona sudamericana y bronce en los Panamericanos Río de Janeiro 2007, compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), y es la argentina con mayor presencia en Mundiales de mayores de atletismo hasta el momento con 7.