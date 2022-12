El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic (foto), se rindió ayer a los pies de Lionel Messi luego de la goleada argentina, donde el rosarino resultó una de las figuras con un gol y una asistencia.

"No creo que haya mucho más que decir sobre el talento de Messi. Fue en los últimos quince años el mejor jugador del mundo. Hoy (por ayer) fue muy peligroso y su calidad decantó el partido. Está jugando al máximo. Es el Messi que esperábamos ver", afirmó Dalic en conferencia. En un análisis del partido, Dalic observó que Croacia tuvo la posesión, pero "sin ocasiones importantes" de cara al arco custodiado por Emiliano "Dibu" Martínez: "Cuando llegamos al área no pudimos culminar", describió.

Dalic, en sintonía con Luka Modric, cuestionó la actuación del árbitro italiano Daniele Orsato: "No voy a entrar en lo que hizo el árbitro, pero sí decir que el primer gol cambió el rumbo del partido. Nos marcaron después de que no nos dieran un córner, que según mis jugadores era y llegó el penal".

El seleccionador croata buscará reponer la moral de sus dirigidos con vistas al partido por el tercer puesto. "Es muy complicado reponerse. Les dije a los jugadores que salieran con la cabeza alta, estar orgullosos y prepararse para luchar por el tercer puesto. Tenemos que recuperarnos psicológicamente para enfrentarnos al que pierda entre Francia y Marruecos", dijo.

CAPITÁN CROATA

Modric, duro contra el árbitro

El volante y capitán de Croacia, Luka Modric, aseguró ayer que la Argentina fue 'un justo ganador', pero fustigó al árbitro italiano Daniele Orsato. 'Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hay que hacerlo', expresó Modric en rueda de prensa.

'No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal', expresó el crack. 'A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina y a Messi le deseo la mejor de la suerte en la final; tiene grandeza'.