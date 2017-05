Dentro de la actividad del festejo del centenario, en el San Juan Lawn Tennis Club, se inició el miércoles de la semana pasada una clínica semanal para damas, sean o no socias de la entidad. La actividad coordinada por Alberto Dalmagro y ejecutada por los profesores del staff técnico, es totalmente gratuita y se dicta entre las 9 y 10 de todos los miércoles.



Con el ánimo de interesar a los chicos, todos los martes y jueves, desde las 16 se abrió la ‘Kinder tenis’, escuela para chicos de, entre 3 y 6 años. Inscripción, socios ($180), no socios ($250). Cuota mensual, socios ($250) y no socios ($350).

TORNEO DE DOBLES



El fin de semana culminó la II Etapa del torneo de dobles que organiza la institución. Los resultados de algunos de los partidos finales en las distintas categorías, son los siguientes:

Categoría Varones-A: Damián Escobar y Octavio Aguilar le ganaron a Cesar Accetto y Sergio Tello, 6-3 y 6-2.

En Varones-B: Pablo López y Bernardo Barragán a Oscar Delara y Daniel Soria, 6-3 y 6-3.



Varones-C: José Luis Sánchez y Carlos Güimaraes a Lucas Navarro y Luis Vila, por 6-4 y 6-4.

Damas-A: Andrea Arancibia y Patricia Pérez, vencieron a Martina Romarión y Luciana Contreras, por 6-3, 1-6 y 11-9.